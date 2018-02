Em Florianópolis, prefeito é indiciado O prefeito de Florianópolis, Dário Berger (PMDB), foi indiciado pela Polícia Federal no relatório da Operação Moeda Verde, que investiga irregularidades no licenciamento ambiental de empreendimentos imobiliários na capital catarinense. Ele disse ser vítima de "perseguição sórdida, que não apresenta prova de seu envolvimento nos fatos investigados" e afirmou que as licenças sob investigação são da gestão anterior, de Ângela Amin.