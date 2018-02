Em festa na Zona Leste, Haddad critica Kassab e Serra Em seu primeiro corpo a corpo efetivo com o eleitorado paulistano, o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, criticou seus adversários, tirou a sorte no realejo e contou com a ajuda da imprensa para que sua visita, na tarde deste domingo, à 21ª Festa das Nações não passasse despercebida pelo público. O evento, realizado em Ermelino Matarazzo, Zona Leste da capital paulista, foi promovido pelo Lar Vicentino, entidade que presta assistência social a idosos.