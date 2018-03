Em férias, Lula tem segurança reforçada no Guarujá-SP

"Fotos do Presidente não!", disse aos fotógrafos o comandante Marcelo Ruas Nogueira, chefe da segurança do tráfego aquaviário da Capitania dos Portos do Estado de São Paulo.

Além de lentes, as redes de pescas também sofreram com a visita presidencial. Pescadores da praia do Guaiuba, vizinha ao forte, reclamaram da atuação da Marinha, afirmando que foi mais rígida dessa vez que nos outros anos que Lula visitou a região. "No ano passado a gente não podia pescar na praia do forte, mas podia ir até ali perto retirar mariscos, mas esse ano está mais difícil ainda", disse o pescador Gabriel Pedro Passos Filho, de 49 anos. Ele alega que a boia de suas redes foi cortada e com isso perdeu as dez redes que havia deixado no mar, tendo um prejuízo de R$ 2.500.