Em férias de fim de ano, Lula aparece na praia de Inema

Quatro dias depois de chegar à Base Naval de Aratu, na praia de Inema, em Salvador, para alguns dias de descanso na virada do ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enfim, apareceu na praia.

Acompanhado pela primeira-dama, Marisa Letícia, e pelo general Gonçalves Dias, responsável pela segurança do presidente, além de familiares, Lula chegou, por volta das 10h50, à área mais remota da praia, a cerca de um quilômetro do local onde civis têm acesso - o píer da Praia de São Tomé do Paripe, no subúrbio ferroviário da capital baiana, em torno de 40 quilômetros do centro da cidade.

O céu estava nublado, mas isso não desestimulou o presidente, vestido com uma sunga azul, de dar um mergulho no mar. De chapéu e vestido branco, Marisa não acompanhou Lula: ficou em uma mesa, instalada sob um toldo, conversando com duas mulheres.

Às 11h20, quando começou a chover na região, o presidente deixou o mar e se juntou à primeira-dama. Logo ao chegar à mesa, pegou uma lata em uma caixa de isopor colocada ao lado e foi conversar com os presentes.

Cerca de 20 minutos depois, o presidente voltou ao mar - mesmo sendo possível escutar, da praia, uma série de trovões. Ficou por mais 15 minutos na água até voltar à areia.

Tomou uma chuveirada na ducha da praia e voltou à mesa - onde ficou, descontraidamente, até as 12h30, quando o grupo deixou a praia. Foi Lula quem levou o isopor de volta, na cabeça, às instalações da base naval.