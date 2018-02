Em férias, Berzoini não comenta entrevista de Dirceu O presidente nacional do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), não quis comentar a entrevista concedida pelo ex-ministro da Casa Civil José Dirceu à revista Piauí deste mês, na qual o deputado cassado fala sobre o uso de caixa dois na construção da sede do partido em Porto Alegre, além de atacar representantes do PT no Rio Grande do Sul. Em férias, Berzoini disse não ter lido a reportagem e explicou que apenas acompanhou trechos da repercussão em outros meios de comunicação. A revista chegou às bancas de São Paulo e Brasília na quinta-feira da semana passada. Desde então, Berzoini não foi localizado para comentar o caso. Encontrado ontem, por telefone, o parlamentar disse que só retornará ao trabalho no dia 18 e, então, poderá analisar o caso e informar a posição do partido a respeito.