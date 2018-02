Em fala de 50 minutos, presidente cita Lula 11 vezes

Ao lado do governador Eduardo Campos (PSB), que antes havia falado por 19 minutos, ela recorreu ao improviso, listou ações do governo federal e chamou de ineficientes os programas sociais da oposição.

"Eu vejo no rosto de cada um de vocês o rosto de um pernambucano gigante, que deu ao povo brasileiro uma grande contribuição, que é o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva", afirmou entre aplausos, em uma das 11 citações do antecessor. Também comparou sua visita ao trabalho de Lula ainda no cargo: "Estou fazendo aqui a mesma coisa que o Lula sempre faz. Ele vinha, conversava com o Eduardo e trazia sempre obras e benefícios". E mais adiante: "Lula, de fato, sempre amou o Nordeste, Pernambuco e sua Garanhuns (...) Com ele aprendi a olhar o Nordeste". Depois de mencionar programas como ProUni, Minha Casa, Minha Vida e combate à miséria, ela concluiu: "Provamos que era possível mudar. Iremos mudar ainda mais".

Em sua fala, Campos mostrou-se mais contido ao falar de suas realizações. Referiu-se a episódios da vida sertaneja e destacou programas seus que beneficiaram a produção agrícola: "Protegemos as pessoas, que é o fundamental, mas precisamos proteger a economia" - uma referência à distribuição de ração aos rebanhos de áreas atingidas pela seca.

Ressaltou que Pernambuco "ajudou? Dilma a se eleger e destacou a necessidade de "unir esforços" para atender a população: "A luta do povo exige a capacidade de respeitar as diferenças, de muitas vezes somar os contrários quando está em jogo a vida de pessoas". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.