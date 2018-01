Em evento, Lula brinca e diz que adiou check-up Em um evento comemorativo do Dia Mundial do Combate à Corrupção, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou que este ano decidiu adiar o check-up de saúde que faz todos os anos: "Eu não fiz porque o (vice-presidente) José Alencar está com um problema de saúde, a (ministra da Casa Civil) Dilma teve o problema dela. Eu pensei: pô, se eu fizer e der alguma coisa também, a República está desgraçada. Aí eu falei para o meu médico: ''vamos esperar, em janeiro eu faço''", revelou o presidente.