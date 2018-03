Em evento, Indio provoca Lula e Dilma pelo Twitter Anunciado ontem como candidato a vice-presidente na chapa de José Serra, o deputado federal Indio da Costa (DEM-RJ) participa hoje, pela primeira vez, de um evento de campanha ao lado do tucano, na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Sentado na primeira fila, enquanto assistia à sabatina com Serra, o deputado aproveitou para responder, via Twitter, ao presidente Lula.