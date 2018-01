Em evento em Santos, Serra é saudado como candidato O governador de São Paulo e possível candidato do PSDB à eleição presidencial, José Serra, negou-se a falar de política em evento da Operação Verão, hoje, na Praia do Gonzaga, em Santos. No entanto, colegas de palanque não se intimidaram em anunciar que Serra seria "a melhor opção para cuidar dos destinos do País", como o deputado federal e ex-prefeito de Santos Beto Mansur (PP) fez questão de salientar em seu discurso de saudação ao governador. Semelhante manifestação foi feita pelo atual prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa (PMDB).