Em evento do setor agropecuário, Serra critica MST Sozinho na sabatina promovida pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) - as candidatas à Presidência Marina Silva (PV) e Dilma Rousseff (PT) recusaram o convite -, o presidenciável José Serra (PSDB) aproveitou para fazer promessas de campanha e lançou críticas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).