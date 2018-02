Em evento da Fiesp, Skaf ataca gestão Serra

O levantamento do Ibope foi feito entre 14 de abril e 7 de maio, com mil empresas, e será apresentado aos candidatos à Presidência da República para que as questões sejam incluídas em suas pautas. A carga tributária foi apontada como a principal barreira, tendo sido lembrada por 65% das empresas ouvidas.

"Aproveitamos que amanhã (hoje) é o Dia da Indústria para apresentar prioridades das indústrias de São Paulo e outros Estados", afirmou Skaf, acrescentando que a Fiesp conversará com as equipes técnicas das campanhas para aprofundar as discussões.

Skaf se licencia da Fiesp no dia 31 de maio, quando Benjamin Steinbruch assume a presidência interinamente. Na divulgação da pesquisa, o pré-candidato Skaf ressaltou que o preço dos pedágios no Estado foi lembrado por 46% das empresas e que essa seria uma demanda nova do setor - foi o único momento em que fez intervenções na fala de Paulo Francini, diretor de pesquisas e estudos econômicos da Fiesp. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.