Em entrevista, Kassab diz que é aliado de Alckmin

Em entrevista ao programa Roda Viva, que vai ao ar hoje à noite na TV Cultura, Kassab disse que apoiará também o ex-governador José Serra caso ele queira ser candidato à Prefeitura da capital paulista em 2012. "Eu apoiei o governador Geraldo Alckmin e, portanto, eu sou seu aliado e torço pelo seu sucesso", afirmou. "Evidentemente, ao torcer pelo seu sucesso, ele sendo bem-sucedido, ele merecidamente poderá pleitear a sua recondução (ao cargo) e terá o meu apoio".

Com o anúncio de Kassab de que deixará o DEM, a expectativa de seus aliados é de que ele concorra ao governo de São Paulo em 2014. A criação do Partido Social Democrata (PSD) seria um caminho, na avaliação deles, para que o prefeito concorresse ao cargo. Na entrevista, Kassab reafirmou a sua ligação com o ex-governador José Serra (PSDB) e negou que o tucano tenha sido favorável à criação do novo partido. De acordo com Kassab, até o último momento Serra insistiu que ele continuasse no DEM.

"Ele até o último momento ponderou que eu ficasse no DEM. Ele terá muita liberdade comigo", afirmou. O prefeito disse que apoiará o ex-governador caso ele deseje concorrer à Prefeitura de São Paulo, ao governo do Estado ou à Presidência da República. "Para a cidade de São Paulo seria muito positivo ter ele (Serra) como candidato". Na semana passada, o vice-governador paulista, Guilherme Afif Domingos, um dos fiadores do PSD, se mostrou favorável à candidatura do ex-governador e acenou com a possibilidade de aliança com PSDB para 2012.