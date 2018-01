Em entrevista, FHC desafia Lula para disputar eleição

Fernando Henrique havia publicado um artigo na revista Interesse Nacional no qual defendeu que o PSDB deve deixar o "povão" e buscar votos na nova classe média brasileira. Na última quinta-feira, após uma palestra a investidores da Telefónica, em Londres, Lula criticou o texto: "Não sei como alguém que estudou tanto depois diz que quer esquecer do povão. O povão é a razão de ser do Brasil. E do povão fazem parte a classe média, a classe rica, os mais pobres, porque todos são brasileiros."