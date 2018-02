Em ensaio, Valesca Popozuda posa nua com foto de Lula

Em um ensaio especial para a revista Playboy de junho, a funkeira Valesca Popozuda aparece nua com uma foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo seu blog oficial. "Marisa pode ficar tranquila. Tenho enorme respeito pela figura do presidente", disse Valesca no site.

O presidente esteve com a funkeira em duas ocasiões no Complexo do Alemão, em 2008 e em Manguinhos, em fevereiro deste ano.

Valesca compôs ainda uma música em homenagem ao presidente e apresentou a ele em janeiro deste ano. Veja a letra da música:

"Conheci o Lula no Complexo Alemão

E ele não tirou o olho do meu 'popozão'

Com todo o respeito, senhor presidente,

Você gostou de mim e o seu olhar não mente

Mas senhor presidente, o meu papo é outro

Sou 'popozuda' e represento a voz do povo

O Lula é do povo e escuta o que ele diz

A favela tem muita gente que só quer é ser feliz

Que Dilma que nada, eu vou para a Casa Civil

Vou pôr o som na caixa e balançar o quadril

O funk não é problema, para alguns jovens solução

Quem sabe um dia eu vire ministra da Educação"