Em encontro com Temer, Peluso evita falar de reajuste Com interesse em ver aprovado um projeto que reajusta os salários do Judiciário em 56% na média, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Cézar Peluso, esteve hoje na Câmara dos Deputados onde se reuniu com o presidente da Casa, deputado Michel Temer (PMDB-SP), e líderes partidários para o que chamou de "uma visita de cortesia".