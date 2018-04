Em discurso, Sarney diz que governo Lula é 'equilibrado' O presidente do Senado, senador José Sarney (PMDB-AP), elogiou hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e prometeu continuar apoiando seu governo. Em discurso antes de encerrar a sessão do Congresso em que foi lida a mensagem presidencial, no início do ano legislativo, Sarney afirmou que o governo de Lula é "equilibrado, sereno e bem-sucedido". Em outro momento, Sarney prometeu continuar apoiando o governo. "O governo do presidente Lula conseguiu avanços na área social e econômica e colocou o País em outro patamar. Ele sempre contou comigo nesta benemérita tarefa e vai continuar contando", afirmou Sarney, que, ao se eleger presidente do Senado, derrotou o candidato do PT, senador Tião Viana (AC).