Em discurso, Paim confirma voto por mínimo de R$ 545 Em discurso no plenário do Senado, Paulo Paim (PT-RS) confirmou o final previsto para a novela do seu voto na questão do salário mínimo. Primeiro a discursar hoje, Paim confirmou que votará com o governo pelo salário mínimo de R$ 545,00. Durante as discussões, ele chegou a anunciar a apresentação de uma emenda pelo mínimo de R$ 560,00.