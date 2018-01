Em discurso no Senado, Aécio defende reforma política por referendo

Brasília - O senador Aécio Neves (PSDB) discursou nesta tarde na tribuna do Senado, pela primeira vez desde que perdeu a eleição presidencial para a petista Dilma Rousseff, afirmando que é favorável à reforma política com base em um referendo popular. "É hora de conhecer as bases da reforma política que o governo defende, até agora omitida, porque deverá ser debatida e aprovada por este Congresso, legitimamente eleito, e depois sim, ser submetido através do referendo ao crivo da sociedade brasileira", afirmou.

Aécio defendeu também o diálogo com base em propostas para "fazer o enfrentamento das desigualdades que ainda nos envergonham", representadas pela pobreza no País. Entre as medidas, o senador defendeu o Bolsa Família como política de Estado e não programa social sob a bandeira do PT.

O senador defendeu também uma melhor relação do governo com os Estados e municípios na divisão de impostos e tributos recebidos pela União. "O Brasil exige, e nós cobraremos, respeito à lógica federativa", disse.

Em meio à sua fala na tribuna, Aécio agradeceu o apoio da família de Eduardo Campos (PSB), morto dois meses antes do primeiro turno, e a ex-senadora Marina Silva (PSB). Ele destacou a oponente socialista como "protagonista". O senador também agradeceu o apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, cujo resgate do governo ele destacou como um "reencontro da história" do PSDB.

Aécio subiu o tom no final do discurso contra o PT, afirmando que os 51 milhões de eleitores que nele votaram "não aceitam mais o Brasil ser capturado por um partido e por um projeto de poder". Ele criticou o documento divulgado nesta semana pelo PT, indicando que o partido defende a regulamentação econômica da mídia. "Nossos adversários não se constrangem em propor um documento contra a liberdade de imprensa", afirmou.

O líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE), pediu um aparte após a fala do tucano para rebater algumas críticas. Entre elas a de que a campanha foi de baixo nível apenas do lado petista. "Essa foi uma campanha talvez com muitos excessos de parte a parte. Vossa excelência (Aécio) questiona coisas que nós precisamos regulamentar, como as redes sociais", disse. "A presidente Dilma também foi vítima nessa campanha e ao longo de quatro anos de governo", afirmou.

O senador petista também falou em "coisas que precisam ser combatidas, como pesquisas de eleição não compatíveis com as de institutos de prestígio" usadas pela campanha tucana para mostrar Aécio à frente de Dilma, quando Ibope e Datafolha indicavam a petista liderando as intenções de voto.

Costa comparou a oposição manifesta nas redes sociais e na imprensa contra Dilma como a pressão sofrida pelos ex-presidentes Getúlio Vargas, que se suicidou para evitar um golpe militar, e João Goulart, deposto em 1964.

O líder do PT foi vaiado ao dizer que "precisamos neste momento desmontar os palanques". Ele afirmou ainda que o governo quer o "bom combate, o combate das ideias" e está aberto ao diálogo com a oposição. "Nós queremos dialogar. A presidente Dilma fez esse gesto, aliás, atendendo a um pedido do senhor (Aécio) de unir o Brasil", provocou.

Logo na sequência, Aécio falou da falta de gestos do governo em dialogar. "Os gestos hoje estão nas mãos da presidente Dilma, mas a prática deste governo até aqui o gesto nunca foi a mão estendida e o diálogo."