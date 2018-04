Em discurso, Lula destaca relevância do País no exterior Em tom bem-humorado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou a importância do Brasil hoje no mundo, o espaço que conquistou e o respeito que o País adquiriu no exterior. "Não é porque sou mais bonito do que os que vieram antes de mim. É porque eu aprendi a não abaixar a cabeça para ninguém. É para conversar olho no olho", afirmou o presidente, em discurso na inauguração da barragem do Ribeirão João Leite, em Goiânia.