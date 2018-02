Em discurso, Demóstenes pede perdão pelos erros O senador Demóstenes Torres (ex-DEM, sem partido-GO) fez nesta segunda à tarde um discurso em plenário no qual pediu "perdão" a todos os 44 senadores que, no dia 6 de março, deram voto de confiança ao parlamentar, no início das revelações do envolvimento dele com o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Demóstenes prometeu fazer diariamente discursos até o próximo dia 11, quando será julgado, em votação secreta em plenário, no processo de cassação a que responde.