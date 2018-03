Em dia de prévia, Alckmin e Doria cumprem agenda juntos

SÃO PAULO - No dia das prévias para a escolha do candidato do PSDB ao governo de São Paulo, o prefeito da capital paulista, João Doria, um dos pré-candidatos, e o governador Geraldo Alckmin farão uma agenda pública conjunta. Os dois devem participar às 10 horas deste domingo, 18, de uma cerimônia marcada para a entrega de unidades habitacionais no Jaraguá, zona noroeste da cidade.

Alckmin, que é presidente nacional do PSDB e pré-candidato ao Planalto, evita declarar preferência por alguns dos pré-candidatos tucanos. Os aliados de Doria, no entanto, pretendem usar o ato deste domingo para impulsionar a pré-candidatura do prefeito. "Vai ser inevitável fazer a associação de que Alckmin apoia Doria, é uma leitura política ao ver os dois juntos", disse ao Broadcast Político um dos coordenadores da pré-campanha do prefeito.

O evento de amanhã é organizado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, do governo estadual. A assessoria da Prefeitura afirma que o prefeito foi convidado para o ato pelo Palácio dos Bandeirantes. Há duas semanas, Doria já tinha participado de um evento do governo do Estado ao lado de Alckmin, na ocasião para inauguração de uma estação do metrô.

A expectativa é que Alckmin vote nas prévias na manhã de domingo, mas a informação ainda não foi confirmada pelo Palácio dos Bandeirantes. Já Doria deve votar em Pinheiros, após a cerimônia com o governador.