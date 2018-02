Em dia de pressão, Sarney vai ao oftalmo e não ao Senado

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), não participará da sessão desta quinta-feira, 25, da Casa. Pouco depois de seu filho, o deputado Sarney Filho (PV-MA), ter informado que ele não irá hoje ao Senado, a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Sarney. Sarney dirigiu-se ao sentido oposto ao do Senado, para ir a uma consulta a seu oftalmologista no Centro Brasileiro de Visão (CBV). O senador Pedro Simon (PMDB-RS) foi a plenário nesta tarde e pediu o afastamento do peemedebista da presidência da Casa.

O senador gaúcho explicou que tomou a decisão de fazer o pronunciamento após a nova denúncia publicada em O Estado de S. Paulo, segundo a qual um neto de Sarney - José Adriano Cordeiro Sarney - é um dos operadores do esquema de crédito consignado para funcionários da Casa. para Simon, Sarney já dá sinais de que também quer se afastar. A Polícia Federal (PF) investiga suspeitas de corrupção e tráfico de influência envolvendo empréstimos consignados a servidores.