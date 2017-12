Em dia de descanso, Lula passeia no Palácio da Alvorada Numa pausa da reforma ministerial e da elaboração do programa econômico para o segundo mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva relaxou nos jardins do Palácio da Alvorada. Por volta de dez horas, ele e a primeira-dama, Marisa Letícia, deram uma volta acompanhados pelo cachorro labrador Galego, presente do governador eleito da Bahia, Jaques Wagner. Vestido com o jogging especial do Corinthians, comemorativo do título de campeão brasileiro em 2005, o presidente disse que acordaria cedo neste domingo para ver o jogo do Internacional. Marisa vestia um jogging cor de rosa e chapéu de palha.