Em dia de decisão sobre 'infiéis', PTC pede mandato de Clodovil

O PTC protocolou nesta quarta-feira, 3, ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação para reaver os mandatos dos deputados Clodovil Hernandez (SP) e Angela Portela (RR). Os dois recentemente deixaram o partido para se filiar a outra legenda. Clodovil deixou na semana passada o PTC para se filiar ao PR. Angela Portela se desfiliou do PTC para ingressar no PT. Assim como fizeram o PPS, PSDB e DEM, o PTC argumenta que os mandatos dos dois deputados pertencem à legenda. Como houve infidelidade, pondera o partido, os dois deputados deveriam perder o mandato. Se o STF decidir nesta quarta a favor dos mandados de segurança do PSDB, PPS e DEM, os demais partidos que pedirem judicialmente as vagas dos infiéis serão atendidos. Para isso, precisarão acionar a justiça.