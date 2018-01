Em depoimento, Ustra nega violência na ditadura

"O que pode ter ocorrido seria algum excesso como forma de defesa a alguma reação violenta no ato da prisão do terrorista", declarou Ustra à procuradora militar Hevelize Jourdan Covas Pereira, em relato de 15 de outubro divulgado ontem.

Apontado por ativistas como torturador do DOI, ele negou ocorrência de 37 mortes na unidade militar. "Estes 37 militantes não morreram no DOI/CODI, morreram nas ruas em combate com os meus subordinados, ou quando reagiam ou tentavam a fuga."

O coronel "crê que o propósito dos opositores é de revanchismo, vingança". Afirma ter cumprido "rigorosamente as ordens de seus superiores, jamais fez prisões ilegais ou permitiu torturas, abusos sexuais, homicídios, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres". As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.