Em depoimento contraditório, vigilante diz ter ouvido fogos de artifícios na noite do crime MACEIÓ, AL - A testemunha Manoel Alfredo da Silva, vigilante noturno da casa de praia de Paulo César Farias, disse esta manhã, em depoimento no Fórum Desembargador Jairon Maia Fernandes, que ouviu barulho de fogos de artifícios durante toda a noite, na casa próxima a do empresário morto ao lado da namorada, Suzana Marcolino. O casal foi morto no dia 23 de junho de 1996, véspera de São João, data muito festejada pela população nordestina.