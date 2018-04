Em denúncia, MP liga Suassuna a sanguessugas O Ministério Público Federal no Estado do Mato Grosso denunciou o ex-senador Ney Suassuna (PB) e cinco ex-deputados federais por suposto envolvimento com a máfia dos sanguessugas. As denúncias foram encaminhadas à Justiça Federal de Mato Grosso. Conforme a denúncia, os ex-parlamentares integravam o braço político de um esquema de desvio de recursos destinados para a compra de ambulâncias e equipamentos hospitalares. Segundo informações divulgadas ontem pelo Ministério Público Federal, as investigações demonstraram que os denunciados associaram-se à organização criminosa, cabendo-lhes a tarefa de apresentar emendas parlamentares. O Ministério Público sustenta que "a organização contava com pessoas incumbidas exclusivamente de receber os recursos desviados, depositá-los em suas contas bancárias, sacá-los, reciclá-los e entregá-los aos parlamentares e seus assessores, de forma a dificultar a identificação da origem espúria da riqueza". A reportagem procurou o ex-senador em sua casa, no Rio, mas não o encontrou. A informação é de que ele está em viagem e só deve retornar amanhã.