Em defesa da reforma trabalhista, Temer alerta contra ‘informações falsas’ 

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer divulgou nas redes sociais um vídeo em defesa da nova lei trabalhista, que entrou em vigor neste sábado, 11. Na mensagem, o presidente atacou os "pessimistas" e as "falsas informações" sobre as medidas.

"Não sejam enganados, meus amigos e minhas amigas, por falsas informações: todas as novas formas de contratação aqui mencionadas, inclusive a chamada jornada intermitente, exigem carteira assinada, com férias, décimo terceiro salário, INSS, e fundo de garantia proporcionais", disse. “Tudo indica que teremos um Natal melhor, com mesa mais farta e mais presentes para a família. É muito bom que seja assim. Os que apostaram no pessimismo não prosperaram: o Brasil se mostrou maior do que todas as dificuldades."

No vídeo, o peemedebista procurou direcionar seu recado para jovens e empresários. "Fiquei muito satisfeito em saber que existem pesquisas mostrando que os jovens têm expectativa muito positiva com essa modernização da lei trabalhista. E ouço relatos de empresários que as contratações aumentarão a partir de agora", disse. "Os jovens estão certos. Perceberam que finalmente conectamos o mundo do trabalho no Brasil ao século 21. Agora, com a jornada parcial, os estudantes terão mais chance de obter uma colocação, com todos os direitos garantidos, sem risco de interromper os estudos".

Além disso, Temer buscou enaltecer as novas regras, como o chamado trabalho remoto. "Mães e pais, por exemplo, que queiram conciliar a atividade profissional com a atenção à família poderão também se beneficiar da meia jornada. Também é uma opção para quem quer se qualificar melhor. Profissionais das mais diversas áreas passam a poder trabalhar em casa", explicou. Ele não fez menções a possíveis modificações à lei, que estão sendo preparadas e podem ser enviadas ao Congresso via Medida Provisória e projetos de lei.

Segundo o presidente, a nova lei trabalhista "amplia os horizontes" tanto para quem procura emprego como para os brasileiros que já estão empregados. "E com segurança jurídica, pois é uma lei aprovada pelo Congresso, sancionada pela Presidência da República, após amplo debate na sociedade", afirmou, antes de destacar dados sobre a melhora do quadro econômico. "É um novo tempo. O Brasil voltou a crescer e o desemprego cede. O IBGE mostrou que, no último trimestre, a população ocupada aumentou em 1 milhão e 100 mil pessoas. Com a nova lei, vamos acelerar a recuperação dos empregos."

Ao final, o presidente disse que os brasileiros "querem paz e merecem chegar ao final deste ano com esperanças renovadas".

Uma das medidas mais importantes do nosso governo foi a modernização das relações de trabalho. A nova lei entrou em vigor hoje. pic.twitter.com/mrEZbPU4iJ — Michel Temer (@MichelTemer) 11 de novembro de 2017

