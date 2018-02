Em Curitiba, candidatos antecipam defesa Os principais candidatos à prefeitura de Curitiba iniciaram ontem sua aparição no horário eleitoral gratuito de forma inusitada. O candidato à reeleição, Beto Richa (PSDB), líder nas pesquisas, surpreendeu logo no início, apresentando pessoas que reclamavam da falta de vagas em creches. "É provável que vocês vejam isso no horário eleitoral (dos oposicionistas)", preveniu. Mas concordou com quem reclamava, dizendo não ser possível fazer tudo em quatro anos. Gleisi Hoffmann (PT), segunda nas pesquisas, admitiu que o rival tem feito muitas obras. Mas observou: "Elas não resolveram os problemas essenciais das pessoas." Já Lauro Rodrigues, do PT do B, levou ao ar parte de sua desastrada atuação no debate na TV Bandeirantes, quando não conseguiu completar as frases. "Deu branco, mas quem nunca teve um branco?", argumentou.