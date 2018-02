Em Cuiabá, Serra volta a atacar Bolívia pela entrada de cocaína no Brasil

O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, voltou neste sábado, 29, a culpar o governo da Bolívia pela entrada de cocaína no País. Serra disse que "o governo boliviano é conivente com a exportação de drogas para o Brasil", o que "acaba com a vida de nossos jovens".

Em relação ao financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) para a construção de uma rodovia em território boliviano, o ex-governador de São Paulo defendeu que o governo brasileiro exija como contrapartida o controle sobre o tráfico de drogas.

Serra participou neste sábado à tarde, em Cuiabá, do lançamento da pré-candidatura do ex-prefeito de Cuiabá, Wilson Santos (PSDB), ao governo do Estado. No encontro com lideranças do PSDB, PTB e DEM, um dos temas abordados foi a permeabilidade e a necessidade de reforçar a segurança dos 710 km de fronteira seca do Mato Grosso. Em discurso, Serra destacou a segurança, a saúde e a educação como áreas principais de sua proposta de governo.