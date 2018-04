Em crise, prefeitura suspende férias de servidores Com um déficit de R$ 50 milhões no orçamento do ano passado, a Prefeitura de São Vicente, na Baixada Santista, tem tomado medidas polêmicas de ajuste fiscal. Depois de atrasar parte da remuneração dos servidores e suspender os salários dos secretários municipais e seus adjuntos por três meses, a prefeitura agora decidiu suspender as férias de todos os funcionários.