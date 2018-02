Em 'corrente de fé', aliado de Alckmin ganha poderes de Russomanno

SÃO PAULO - O candidato do PRB à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomanno, anunciou na noite desta segunda-feira, 23, seu conselho político, que será presidido pelo amigo e aliado histórico do governador Geraldo Alckmin (PSDB) e ex-advogado do bispo Edir Macedo, o deputado estadual Campos Machado (PTB). Sob sua batuta, mais 12 conselheiros estarão à serviço da campanha para dar suporte e determinar estratégias.

Antes de discursar no evento realizado no Maksoud Plaza, no centro da capital , Machado disse não misturar o apoio a Russomanno com a amizade com o governador já que é uma eleição municipal, não estadual. O petebista pode ser a porta de entrada de tucanos na campanha de Russomanno.

"Eu não tenho nada a ver com o Serra. Eu sou apenas vizinho dele", afirmou. Ele também negou que indicação à presidência do conselho tenha a ver com sua ligação com o líder da igreja universal. Também antes do evento, Russomanno atribuiu a nomeação de Machado à amizade e se mostrou aberto aos tucanos que o aliado pode atrair.

"Todos que estiverem descontentes com a administração terão a opção D'Urso e Russomanno", disse Russomanno em sua chegada ao hotel. Compõe o conselho 4 nomes do PTB e cinco do próprio PRB. Além deles, o 13º membro foi acrescentado de última hora, quando o PEN, sigla criada neste ano, anunciou apoio informal a Russomanno.

Miniculto. No evento onde estavam líderes políticos da coligação e de militantes, Machado fez uma "corrente de fé". Pedindo para que todos ficassem de pé e de mãos dadas, Machado puxou o coro de "Viva Russomanno", invocando a proteção de Deus. No discurso, ressaltou a importância da fé na campanha, com referências a cantores como Agepê e também à Bíblia.

"Na música 'Bandeira da Fé', do Agepê, ele diz que precisamos fazer um mutirão de fé para buscar destinos", disse, aplaudido pelo público presente. "A Bíblia diz: é hora de orar e vigiar", também afirmou, no fim de suas menções de cunho religioso.

Questionado sobre seu tom no evento, Campos Machado negou que tenha sido uma forma de se identificar com o público evangélico, fatia na qual Russomanno tem mais força, de acordo com a última pesquisa Datafolha. O deputado afirmou que candidatura de Russomanno abarcará todas as religiões, sem favorecimento.

Kombitês. Ao tomar a palavra, Russomanno prometeu obediência aos conselheiros, de quem ouvirá os conselhos. Ele também prometeu criar os "kombitês", kombis que ficarão nas portas das subprefeituras para receber reclamações da população.