Em conversa com internautas, Dilma agradece elogios

Até se despedir dos internautas, depois de cerca de uma hora de conversa, o tópico aberto para as perguntas tinha cerca de 750 mensagens publicadas. A presidente publicou 24 comentários e postou 3 fotos. Entre as postagens de Dilma, 15 eram respostas a perguntas relacionadas ao Marco Civil e nove eram agradecimentos a elogios ou interações com internautas que fizeram comentários positivos. "Amo você e todos da rede", respondeu a um comentário.

Um texto com críticas ao Marco Civil da Internet postado pela página oficial do grupo "AnonymousBrasil" no Facebook sumiu temporariamente do campo de comentários. Instantes depois, administradores do perfil "AnonymousBrasil" ironizaram a postura adotada pelo Palácio do Planalto. "A presidenta numa amável demonstração de democracia e liberdade de expressão apagou o texto que queríamos que ela respondesse a respeito do Marco Civil", disseram. "O texto nada mais é do que o Ofício encaminhado para a Dilma por diversas instituições, entre elas a Proteste - Associação de Consumidores, Idec - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Artigo 19 ASL - Associação Software Livre, Articulação Marco Civil Já", reclamou o grupo que, depois, afirmou que o comentário voltou a ser exibido na página do Planalto. Consultado sobre o caso, o Palácio do Planalto não havia se pronunciado até este momento.

Ao encerrar a conversa, a presidente agradeceu a participação e "em especial" aos elogios. "Agradeço a todas as perguntas, em especial ao apoio e às declarações de simpatia e afeto. Dou um abraço a vocês porque estou indo agora para Cuiabá", encerrou a presidente.