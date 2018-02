Ao brincar com os convencionais, Dilma iniciou seu discurso dizendo que "Vai ter Copa, sim" e elogiou a militância "aguerrida" do PMDB. Dilma chamou seu vice, Michel Temer, de parceiro, e nos cumprimentos fez menção também ao líder do PMDB na Câmara, deputado Eduardo Cunha (RJ). "Queria agradecer a cada um deles pelo apoio que têm me dado", disse.