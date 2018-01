Em convenção, DEM tenta estancar sangria de filiados

Setores do partido defendem a manutenção de Afif, um dos principais quadros do DEM em São Paulo. Esse grupo avalia que, se ele seguir Kassab na desfiliação, produzirá um desfalque ainda maior da legenda. O problema é que o grupo majoritário do DEM acha que a mobilização faz parte de uma estratégia que seria defendida pelo próprio Kassab.

Nessa hipótese, avalia que o prefeito estaria incentivando aliados próximos, como Afif e o deputado Rodrigo Garcia (SP), a se manterem filiados, preservando sua influência na legenda e preparando terreno para a fundação de um novo partido, o PDB.

Afif hoje tem um importante papel dentro do DEM em São Paulo, como um dos nomes mais cotados para encabeçar a chapa de sucessão do prefeito. Se permanecer no DEM, essa articulação poderá não receber o apoio do atual grupo majoritário, mais próximo do senador Aécio Neves (PSDB-MG) e do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). Se deixar a legenda, Afif certamente será o candidato bancado pelo prefeito para sucedê-lo no cargo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.