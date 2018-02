Em comício no RS, Aécio pede fim de 'desgoverno'

Em outro momento, Aécio afirmou que o PSDB não fará campanha com ataques covardes a quem quer que seja, mas sim "com propostas para mudar o Brasil".

Em um discurso inflamado, o mineiro falou que seus adversários não têm limites nas armas que usam para ficar no poder. "A cada ataque e mentira que contarem sobre nós, vamos falar a verdade sobre eles", falou.

Na coletiva de imprensa concedida antes do comício em Porto Alegre, Aécio havia concentrado as críticas à política econômica do governo da presidente Dilma Rousseff.

De acordo com a organização do evento, estavam presentes cerca de 8 mil pessoas. O ginásio, no entanto, tinha diversos espaços vazios.

Depois de Aécio foi a vez de Ana Amélia discursar no comício. De acordo com as pesquisas de intenção de voto, ela lidera a disputa no Rio Grande do Sul, na frente do atual governador, Tarso Genro (PT), que tenta a reeleição. "Daqui até a eleição temos a missão de levar o nome de Aécio para todos os rincões", afirmou Ana Amélia.

No final de sua intervenção, ela fez Aécio se emocionar ao dizer que desejava que, no Dia dos Pais, no próximo domingo, o tucano fosse presenteado com a saída de seu filho Bernardo do hospital. O bebê nasceu no dia 8 de junho, prematuro, no Rio de Janeiro, e permanece na incubadora. Sua irmã gêmea, Júlia, já está em casa.