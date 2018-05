Em coluna semanal, Lula volta a criticar setores da imprensa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar setores da imprensa nesta terça-feira, 8. Na "Coluna semanal do Presidente" - informativo divulgado pela Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto -, Lula qualificou de "capengas" alguns jornais que, na avaliação dele, só publicam notícias negativas.

"Eu concedo entrevistas praticamente todos os dias e não poderia dar informações se não tivesse informações", disse o presidente. E acrescentou: "Em relação aos jornais: alguns deles parecem ter-se especializado apenas em notícias negativas, de modo que se tornaram capengas, deixando de transmitir as variadas dimensões da realidade."

A declaração do presidente foi feita em resposta a um professor de Fortaleza que lhe perguntou se era verdade que ele não lia jornais e tinha desprezo pelo conhecimento.

"Na democracia, quem tem desprezo pelo conhecimento jamais chega a presidente da República", respondeu Lula, segundo o informativo. Em janeiro, a revista piauí divulgou entrevista em que o presidente afirmava que não lia jornais. Disse que as notícias lhe davam "azia".