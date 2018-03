Em Cidade Ademar, Haddad critica 'descaso' de Kassab com SP

SÃO PAULO - Poucas horas após o encontro entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), nesta segunda-feira, 9, o pré-candidato do PT à sucessão municipal, Fernando Haddad, criticou o descaso da Prefeitura na administração e convocou a militância para acabar com a era José Serra/Kassab na cidade. "Temos que por fim à gestão Serra/Kassab. Este ciclo tem que acabar", disse o pré-candidato, após visita à região da Cidade Ademar, na zona sul da capital.

Aos militantes da região, o petista lamentou o fato de seu partido ter governado a capital paulista por apenas quatro anos - nas gestões Marta Suplicy e Luisa Erundina. Para ele, a sigla não teve "tempo suficiente para ganhar São Paulo". "Há um pêndulo muito desfavorável a nós", disse o petista, referindo-se aos oito anos de gestão de seus adversários. Em seu discurso, Haddad deixou claro que vencer as eleições de outubro é prioridade absoluta do partido. "Vamos ganhar mais que as eleições, vamos ganhar São Paulo", afirmou.

Cidade Ademar é o 14º bairro que o pré-candidato visita desde fevereiro. A ideia do partido é que ele "gaste sola de sapato" percorrendo a cidade e conhecendo os seus problemas. O objetivo também é fazer com que Haddad se aproxime mais da militância e se torne mais conhecido dentro do próprio partido, já que a TV é tida como único meio capaz de projetá-lo ao eleitorado em geral.

Durante suas visitas, o pré-candidato costuma atacar a gestão do atual prefeito, que há dois meses chegou a flertar com o PT. Haddad reclamou da lentidão da atual gestão em solucionar os principais problemas da cidade, entre eles a questão do transporte público. "Dia 31 de dezembro vai acabar este descaso com o município", disse aos militantes.