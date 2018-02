Em carta, Lula repudia atentado contra presidente do Timor Leste O presidente Luiz Inácio Lula da Silva repudiou nesta segunda-feira os atentados contra o presidente do Timor Leste, José Ramos-Horta e contra o primeiro-ministro do país, Xanana Gusmão. Em carta aos dois líderes do país asiático, Lula também manifestou a disposição de seu governo de cooperar com os timorenses. "Ao expressar o firme repúdio do Brasil à violência para o encaminhamento de questões políticas, tenho a certeza de que, a exemplo do que ocorreu em ocasiões anteriores, o povo timorense saberá superar com firmeza e serenidade essa nova ameaça às instituições democráticas", disse Lula na carta enviada a Ramos-Horta. O presidente do Timor Leste, que recentemente visitou o Brasil e se reuniu com Lula, foi ferido com gravidade no ataque rebelde contra sua casa em Dili. Ramos-Horta, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1996 por sua defesa da não-violência para conseguir a independência do país, foi transferido para um hospital militar australiano, onde chegou em coma induzido e respirando por aparelhos, segundo uma fonte médica da Austrália. Ele ainda deve passar por duas cirurgias, na Austrália e já foi operado por médicos militares australianos em território timorense. Xanana Gusmão saiu ileso de um outro atentado, no qual era o alvo principal. (Texto de Eduardo Simões; Edição de Mair Pena Neto)