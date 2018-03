Em carta, Demóstenes diz que foi prejulgado pelo DEM O senador Demóstenes Torres (GO), que pediu nesta terça-feira a desfiliação do DEM, afirmou em carta enviada ao presidente do partido, senador José Agripino (RN), que o DEM fez um prejulgamento público dele. O Democratas iria abrir processo de expulsão contra o senador, que no entanto se antecipou nesta manhã enviando uma carta de desfiliação da legenda.