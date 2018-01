Em carta de renúncia ao mandato, Genoino afirma inocência

Brasília - Na carta de renúncia apresentada à Câmara na tarde desta terça-feira, 3, o deputado José Genoino (PT-SP) voltou a afirmar sua inocência no processo do mensalão e criticou a transformação em "espetáculo" do processo de cassação contra ele. Ao deixar o cargo, o petista escapa de um processo que poderia ser aberto ainda nesta terça pela Mesa Diretora.

A carta foi entregue aos integrantes da Casa pelo vice-presidente da Câmara, André Vargas (PT-PR), quando a votação já era majoritária para encaminhar o pedido de cassação à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A carta, enviada por Genoino por meio de seu irmão, o líder do PT, José Guimarães (CE), já foi lida em plenário pelo deputado Amauri Teixeira (PT-BA).

Veja íntegra da carta:

"Dirijo-me a Vossas Excelências após mais de 25 anos dedicados à Câmara dos Deputados, e com uma história de mais de 45 anos de luta em prol da defesa intransigente do Brasil, da democracia e do povo brasileiro, para comunicar uma breve pausa nessa luta, que representa o início de uma nova batalha dentre as tantas que assumi ao longo da vida.

Assim, e considerando o disposto no inciso II, do artigo 56 da Constituição Federal;

Considerando ainda, a transformação midiática em espetáculo de um processo de cassação;

Considerando, de outro modo, que não pratiquei nenhum crime, não dei azo a quaisquer condutas, em toda minha vida pública ou privada, que tivesse o condão de atentar contra a ética e o decoro parlamentar;

Considerando que sou inocente;

Considerando, também, que a razão de ser da minha vida é a luta por sonhos e causas ao longo dos últimos 45 anos, reitero que entre a humilhação e a ilegalidade prefiro o risco da luta; e

Considerando, por derradeiro, que sempre lutei por ideais e jamais acumulei patrimônio e riqueza.

Por tudo isso e ao tempo em que agradeço a confiança em mim depositada, ao longo de muitos anos pelo povo do Estado de São Paulo e pelo Brasil, RENUNCIO ao Mandato Parlamentar e encaminho a presente missiva através do deputado José Guimarães PT/CE e do Dr. Alberto Moreira Rodrigues, Advogado inscrito na OAB/DF nº 12.652

Atenciosamente

José Genoino Neto

Deputado Federal Licenciado

Dr. Alberto Moreira Rodrigues

OAB/DF nº 12.652"