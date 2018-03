Em carta, assessor de Mercadante afirma não ser motorista do senador

Em carta enviada à redação, o assessor parlamentar Carlos Leal respondeu à reportagem 'Servidor do Senado em férias trabalha na campanha de Mercadante' alegando não ser motorista do senador e reforçando o fato de estar trabalhando na campanha eleitoral durante seu período de férias.

"Estou de férias e fui participar de atividades da campanha do senador Aloizio Mercadante, com meu próprio carro, de livre e espontânea vontade, pelo compromisso que tenho com o projeto de governo de meu partido", escreveu.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia a seguir a íntegra da carta:

"Carta ao leitor

Senhores,

A matéria "Servidor do senado em férias trabalha na campanha de Mercadante", publicada no Estadão.com.br nesta tarde de sexta-feira, é uma tentativa inaceitável de confundir o eleitor e prejudicar a campanha do senador Aloizio Mercadante ao governo do Estado de São Paulo.

Sou formado em serviço social e estudante de direito, fui secretário da Cultura em Jacareí, sou dirigente partidário e fui presidente do PT em minha cidade, com uma militância de mais de 20 anos no partido. Estou de férias e fui participar de atividades da campanha do senador Aloizio Mercadante, com meu próprio carro, de livre e espontânea vontade, pelo compromisso que tenho com o projeto de governo de meu partido.

Não sou motorista e não exerci esta atividade durante a campanha, ao contrário do que diz o texto citado. Como profissional, sou assessor parlamentar, mas acima de tudo sou um cidadão que lutou pela democracia e quero ter o direito de exercer minha cidadania da forma que eu desejar.

Estou de férias e dedico o meu tempo livre, de corpo e alma, a ajudar na campanha de Aloizio Mercadante ao governo de SP.

Atenciosamente

Carlos Leal"