Em carta, Arruda diz que saiu do DEM para preservar 'honra'

Em carta encaminhada ao presidente nacional do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ), o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, disse que sua decisão de se desfilar do partido "é o melhor caminho para preservar minha honra e meu governo, colocados em xeque por um triste espetáculo montado com óbvias motivações político-eleitorais".

Veja Também

Acuado por denúncias, Arruda anuncia desfiliação do DEM

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Câmara Legislativa do DF cria CPI para apurar mensalão do DEM

Veja tudo o que foi publicado sobre o mensalão do DEM

Arruda também afirma que sua decisão, anunciada nesta quinta-feira, 10, "isenta os amigos e companheiros do Democratas do constrangimento de terem de decidir por atender à insensatez do radicalismo, em detrimento de um julgamento justo, com respeito ao amplo direito de defesa e aos prazos regimentais".

Em reunião marcada inicialmente para sexta-feira, 11, a cúpula do DEM votaria a expulsão de Arruda do partido. Como o governador antecipou o pedido de desfiliação do DEM, a reunião foi cancelada.

Segue na íntegra da carta encaminhada à direção do DEM:

"Senhor presidente,

Dirijo-me a Vossa Excelência para pedir meu desligamento do Partido Democratas a partir desta data.

Este é o melhor caminho para preservar minha honra e meu governo, colocados em xeque por um triste espetáculo montado com óbvias motivações político-eleitorais.

As razões que me levam a tal decisão estão detalhadas em pronunciamento que ora faço ao Distrito Federal, cuja cópia encaminho anexa.

Poderia prolongar por meses a discussão judicial sobre o mérito do direito de permanecer no partido, com grandes chances de sucesso.

Não o farei.

Ao tempo em que me afasto das atividades partidárias, conclamo os amigos e colegas do Democratas a assumirem o compromisso com a mudança profunda na legislação eleitoral, com uma reforma política que evite os fatos que se repetem sucessivamente, causando justa repugnância nos cidadãos brasileiros. Hoje, essa distorção me atinge, como já atingiu vários políticos de outras legendas e, amanhã, se não for modificada, fará novas vítimas.

Espero, com esse gesto, isentar os amigos e companheiros do Democratas do constrangimento de terem de decidir por atender à insensatez do radicalismo, em detrimento de um julgamento justo, com respeito ao amplo direito de defesa e aos prazos regimentais.

Despeço-me com a consciência tranquila de ter contribuído com o melhor do meu esforço, de todas as formas, sempre que fui demandado pela legenda. Minha prioridade, mais do que nunca, é a defesa de minha honra e meu trabalho por Brasília.

José Roberto Arruda"