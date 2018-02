Em carta a senadores, Sarney explica atuação do neto

O presidente do Senado alega que a autorização do Senado para operar em crédito consignado com o HSBC é de maio de 2005, quando ele não ocupava nenhum cargo na Casa. A empresa Sarcris começou a operar, segundo Sarney, em 11 de setembro, "portanto, dois anos depois da autorização". A carta foi acompanhada de nota do banco HSBC, que confirma as datas mencionadas. "A Sarcris foi cadastrada em 9 de maio de 2007 e registrada para operar no Senado em nome do HSBC, em 11 de setembro de 2007. Entre o final de 2008 e fevereiro de 2009, o HSBC desativou todas as parcerias com aqueles seis correspondentes, inclusive a Sarcris", diz a nota do HSBC anexada à carta enviada por Sarney aos senadores.

"Quando assumi a presidência, em fevereiro, a Sarcris já estava descredenciada pelo HSBC e não operava mais no Senado", afirma o presidente da Casa, acrescentando: "nenhuma ligação pode ser feita entre a minha presidência e o fato objeto da reportagem". Sarney informa ainda que pediu à Polícia Federal que investigue todos os empréstimos consignados no Senado e as empresas que os operam e reitera que "nenhuma denúncia ficará sem apuração e que todas as medidas estão sendo adotadas com firmeza e decisão".