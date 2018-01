Em Campinas, movimentos esperam 50 mil pessoas no protesto

CAMPINAS - Os organizadores do protesto deste domingo esperam pelo menos 50 mil pessoas nas ruas centrais de Campinas. A concentração do público acontece no Largo da Catedral, às 14h. De lá, os manifestantes vão percorrer as avenidas Francisco Glicério e Moraes Salles, até a chegada ao Centro de Convivência Cultural. Segundo o arquiteto Ronald Tanimoto, da coordenação local do movimento Vem para Rua, a caminhada terá representantes das associações de bairro.

Nas manifestações anteriores, não houve casos de violência, e famílias inteiras participaram tranquilamente, disse o arquiteto. Mas o mais importante, a seu ver, é que os participantes nunca aceitaram a presença de políticos em palanques e carros de som. "Político tem de ficar no chão, junto com o povo. Ninguém admite a presença de sujeitos interessados em discursar ou tomar vantagem", diz.

