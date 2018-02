Em campanha, Serra visita projeto que lançou no governo

Em campanha para voltar à Prefeitura de São Paulo, o candidato José Serra (PSDB) visitou a obra de um piscinão na Vila Sônia que foi lançado quando ele era governador, entre 2007 e 2010. O tucano apresenta como trunfos de sua candidatura a experiência acumulada quando esteve à frente do município e do Estado, e as parcerias que pretende desenvolver com o governador Geraldo Alckmin (PSDB).

"Se pegar a época (dos governos) do (Mário) Covas, do (Geraldo) Alckmin e a minha, nós fizemos seis piscinões aqui. As enchentes acabaram em 2009", disse Serra.

O tucano também destacou os investimentos estaduais na construção da estação de metrô Vila Sônia e da linha de monotrilho que vai ligar a região ao Aeroporto de Congonhas. Ele ressaltou que a Prefeitura terá o papel de agir para evitar o crescimento desordenado nos bairros da área.

"Isso vai trazer um boom imobiliário que precisa ser muito bem ordenado para não se reproduzir problemas de outras regiões, como impermeabilização (do solo) e engarrafamentos", afirmou.