Em campanha pela Prefeitura, Serra é reconhecido como presidenciável

O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Serra, recebeu apoio de eleitores que gostariam que ele disputasse novamente a Presidência da República. Em caminhada pelo bairro do Ipiranga, na zona sul, três mulheres o abordaram, declararam voto no tucano e afirmaram que torcerão por ele em uma eleição nacional.

"Meu voto e de toda a minha família é seu. E tomara que o senhor seja nosso presidente", disse uma moça. "O senhor merece ser prefeito e merece ser presidente", disse outra mulher.

Serra, que já disputou e perdeu duas eleições presidenciais, reagiu com bom humor. "Estão falando bem de mim. Eu gosto, embora seja candidato a prefeito e vou ser prefeito", afirmou. "Se as pessoas te veem de uma maneira tão favorável, ajuda a ganhar eleição".

O candidato do PSDB visitou o Mercado Municipal do Ipiranga, conversou com comerciantes e posou para fotos com eleitores. Serra prometeu criar mais dez mercados municipais em São Paulo, se for eleito.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O mercado regional é um equipamento comunitário, um ponto de encontro cultural. Nós vamos fazer mais dez, inclusive em São Mateus, Itaquera, Perus - regiões que ainda não têm", afirmou.

Serra criticou os ataques feitos por seus adversários a ele e ao prefeito Gilberto Kassab (PSD). "Tem gente que disse que ia fazer campanha limpa e está fazendo o contrário. Existe dificuldade de vários candidatos de discutir a cidade: aquilo que foi feito e o que vai ser feito. Substituem isso, então pela baixaria", disse.

Ontem, o candidato Gabriel Chalita (PMDB) afirmou que as administrações de Serra e Kassab são "higienistas".