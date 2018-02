Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A primeira agenda de rua da ex-ministra Marina Silva (PSB) no Rio de Janeiro depois que substituiu Eduardo Campos na disputa pela Presidência da República, deve acontecer neste fim de semana. A equipe de Marina deve fechar uma visita da candidata, provavelmente no sábado, a uma comunidade da capital fluminense e, depois, a um encontro com jovens.

Os aliados da ex-senadora tentam combinar a agenda com o candidato ao Senado pelo PSB, o ex-jogador e atual deputado federal Romário, primeiro colocado nas intenções de voto. Inicialmente, a campanha de Marina havia programado uma caminhada no Aterro do Flamengo no domingo, mas a agenda foi alterada.