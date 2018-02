Em campanha, Haddad evita falar de impacto do julgamento do mensalão a sua candidatura

São Paulo, 29 - Às vésperas do primeiro debate eleitoral, programado para a próxima quinta-feira, o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, evitou falar, na tarde deste domingo, em "politização" da campanha em razão do início do julgamento do "mensalão" nesta semana. Haddad cumpriu neste domingo compromisso de campanha ao participar das comemorações do Dia do Motorista, organizado pelo sindicato da categoria. Pressionado por jornalistas, o candidato petista foi evasivo quando indagado sobre o impacto do julgamento do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que terá início na quinta, dia 2 de agosto.

Sobre possíveis efeitos negativos do julgamento à sua candidatura, Haddad despistou, afirmando que a população ficará atenta às propostas para a cidade que cada candidato apresentará na campanha. "A população está esperançosa em resolver seus problemas", disse o petista. "Obviamente, que toda a discussão (do mensalão) interessa, mas precisamos usar o momento eleitoral para discutir a biografia e os valores de cada candidato."

Haddad circulou pelo local do evento durante aproximadamente 40 minutos, cumprimentou os participantes do festejo, atraindo a atenção por estar acompanhado por um grupo de jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. O ex-ministro da educação, ao conversar com a imprensa, destacou que o que está em jogo neste momento é saber o que cada candidato já fez por São Paulo, pelo Estado e pelo Brasil.

"Temos que dividir o nosso exíguo tempo na apresentação das propostas para que os paulistanos saibam o que cada um já fez e fará pela cidade, e o conjunto de apoio para o plano de governo", afirmou. "Há uma ansiedade do paulistano em saber qual rumo vamos dar a São Paulo. Ninguém está satisfeito com a cidade, da forma como vem sendo administrada. Vamos apresentar uma plataforma consistente de mudança."

Indicado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato à Prefeitura de São Paulo, Haddad ainda conta com pouca visibilidade entre os eleitores e o PT aposta na exposição televisiva para que o candidato cresça nas pesquisas de intenção de voto. Segundo ele, o primeiro debate será o "primeiro momento de grande visibilidade dos candidatos". "Para nós é uma alegria apresentar nosso plano de governo, de forma gradual. Não vamos apresentar tudo em apenas um debate, mas é um bom momento para começar", afirmou.