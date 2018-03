Em busca de votos no NE, Serra visita festas no Ceará Na luta para conquistar mais votos no Nordeste, o candidato do PSDB à Presidência, José Serra, foi prestigiar duas festas do chitão - espécie de celebrações pós-juninas - em dois municípios do interior do Ceará, Massapê e Marco. Ele também visitou outras três cidades da região norte do Estado, sempre na companhia do candidato do partido ao Senado, Tasso Jereissati, e do candidato ao governo do Estado, Marcos Cals.